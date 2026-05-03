Santo Domingo.– Bajo el nombre @joserafaelporsiempre, la familia del niño José Rafael Llenas Aybar creó una cuenta en Instagram para honrar su memoria, al cumplirse hoy 30 años de su asesinato, en medio de la inminente salida de prisión de su agresor, Mario José Redondo Llenas, prevista para el 5 de este mes.

La cuenta, creada hace apenas cuatro días, ya suma 12 publicaciones, nueve de ellas en formato de video, donde se evocan momentos de su niñez, días de escuela, cumpleaños y otros recuerdos felices junto a sus padres.

“Cuenta para recordar la vida de José Rafael Llenas Aybar. Su memoria sigue viva en todos los que lo amamos”, expresa el mensaje publicado en la plataforma.

El caso, conocido como el “Caso Llenas Aybar”, conmocionó profundamente a la sociedad dominicana en 1996. José Rafael, de apenas 11 años, fue secuestrado en Santo Domingo por Mario José Redondo Llenas, quien lo mantuvo cautivo mientras exigía un rescate a su familia. A pesar de los esfuerzos realizados para lograr su liberación, el niño fue asesinado, en un hecho que generó indignación nacional por su crueldad y por el perfil del agresor, quien pertenecía a un entorno social acomodado y cercano a la familia de la víctima.

El proceso judicial que siguió al crimen mantuvo en vilo a la opinión pública durante meses y concluyó con la condena de Redondo Llenas a la pena máxima de 30 años de prisión.

Desde entonces, el caso ha sido recordado como uno de los más impactantes en la historia reciente del país, tanto por la gravedad del hecho como por el debate social que generó en torno a la justicia, la seguridad y las desigualdades sociales.

Este martes 5 de mayo, Redondo Llenas saldrá de prisión tras haber cumplido tres décadas de condena por el brutal crimen.