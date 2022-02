Definición de patria

En este mes de la patria, anunciado desde el pasado 26, fecha natalicia de Juan Pablo Duarte y que sigue hasta el 27 de Febrero, pasando por el natalicio de Mella el 25, pero que debe llegar hasta el 9 de Marzo en que nació Sánchez.

Los tres nacieron en años cercanos, Duarte en 1813, Mella en 1816 y Sánchez en el 1817. El jueves pasado hablamos de Serrat y su despedida, y a propósito de nuestros padres de la Patria les comparto este mensaje que publiqué en Facebook hace un año:

“Traté con Antonio Ventura (Papo), el tema de que se debe servir a los demás sin esperar nada a cambio, aplicar el mensaje de Jesús “Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”. Papo, que es uno de los hermanos que gané al ser adoptado en Jicomé, Esperanza, donde terminé la Pasantía Médica, por la familia que crearon Antonio Ventura (Don Toño) y Camelia Guadalupe Gómez (Doña Lupe), y el hizo esta anécdota de su mamá: “Ella siempre acostumbraba a dar a todas las personas, las conociese o no, principalmente alimentos, y Papo le preguntó por qué era tan dadivosa y ella le respondió con una sentencia demoledora: “Yo no doy para que me den, yo doy para que alguien de ellos le den a alguna vez a ustedes, mis hijos”” Papo tiene cuatro hermanos.

Coincidencialmente me tope con este relato de Serrat que involucra a su mamá Ángeles Teresa, de ascendencia aragonesa, nacida en Belchite, Zaragoza.

«¡Mi madre era capaz de sintetizar tan bien las cosas! Cuando era pequeño, dentro de esas dudas naturales que uno tiene de que no sabe de dónde es, que vive en una casa en la que habla con su padre en catalán y con su madre en castellano; con toda la buena fe, le pregunta: «Madre, ¿y tú de dónde eres?», para ver si aclaraba mi duda; ella contestó: «Yo soy de donde comen mis hijos».

“Yo no he encontrado una definición de Patria mejor en ningún lado.” Esa valoración es por mucho “algo más que salud”.