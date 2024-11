Inundaciones en Valencia

Al momento de escribir estas líneas se anuncia la entrada del ciclón Rafael a occidente en Cuba, pero desde hace dos días los servicios de emergencia en Cuba, uno de los más efectivos del mundo, están tomando medidas de evacuación y orientación para las poblaciones que van a ser afectadas y trasladan, aunque no quieran, a las personas que pueden ser afectadas. Así previenen muertes. A propósito de eso leamos este cable de OKDIARIO de España.

“El Gobierno de Pedro Sánchez sabía más de seis horas antes de que se produjera la tragedia de Valencia, que el caudal de ríos y barrancos estaba creciendo de forma alarmante y que lo peor de las lluvias torrenciales aún estaba por llegar –lo había advertido la Aemet.

Con esos datos, utilizarlos para evaluar el riesgo, no hacía falta ser científico de alto nivel para saber que el riesgo de que se produjera un desastre era muy elevado. Los hechos lo confirmaron en la tarde de ese martes 29 de octubre de 2024 por la letal destrucción que se ha producido, con dos centenas de muertos, infraestructuras y propiedades arrasadas.

El Ministerio de Transición Ecológica difícilmente puede alegar que el desastre fue impredecible, porque los datos que hacían disparar las alarmas los tenía sobre la mesa a primerísima hora de este trágico martes. Los miden las estaciones de aforo que transmiten las mediciones prácticamente minuto a minuto y que llegan a los centros de control y vigilancia de la confederación hidrográfica.” Hasta aquí el cable.

Las autoridades del gobierno y el rey fueron cuatro días después de la tragedia y fueron recibidos con bolas de lodo por los pobladores. No era ahí que debían haber actuado, sino cuando supieron que iban a darse las inundaciones. Tengan la seguridad que eso no pasará en Cuba, con todo y las limitaciones que tienen.

Postdata: Ganó Trump y eso no representa “algo más que salud”.