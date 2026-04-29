¡La espera está por terminar! Y es que apenas falta un día para el estreno en República Dominicana de la secuela de esa película que se convirtió en un ícono de la cultura pop y la moda en los años 2000: “El Diablo Viste a la Moda 2”.

A partir de mañana, jueves 30 de abril, las salas de cine dominicanas se convertirán en pequeñas pasarelas improvisadas. La ansiedad y la emoción ya se sienten en el ambiente, y con ellas surge entre los fanáticos una pregunta que va más allá de ver la película: ¿Qué usaré mañana?

En tiempos en los que los estrenos ya no solo se ven, sino que se viven y se visten (obvio, para subirlos a Instagram), elegir el outfit correcto es tan importante como llegar puntual a la función. Pues recuerda lo que dijo Miranda Priestly (personaje interpretado por Meryl Streep) en la primera película: “Cada detalle importa”.

Ahora, vamos por parte. Antes de abrir el clóset para elegir tu atuendo ideal, es importante entender que no es una salida cualquiera, “sino de un evento con una carga estética y aspiracional muy marcada”. Así lo planteó la asesora de imagen y fashionista Yamileth Díaz, quien agregó que la clave está en equilibrar la ocasión con el estilo personal.

Yamileth Díaz, asesora de imagen y fashionista.

Explicó, durante una entrevista con ¡Qué Pasa!, que se trata de “verte más elevada que en tu día a día, sin perder autenticidad. Pensar en el mensaje que quieres proyectar (sofisticación, seguridad, creatividad) te ayudará a tomar decisiones más intencionales y evitar caer en elecciones improvisadas”.

En este proceso, inspirarse en los looks de la película (en cuya historia el estilo fashionista es el protagonista) siempre será un buen punto de partida, siempre que se haga desde la reinterpretación y no desde la copia literal, pues no es disfrazarse, es editar, afirma.

“Más que replicar los looks de sus personajes, lo ideal es tomar elementos clave como las estructuras bien definidas, el uso inteligente del layering o la fuerza de los accesorios, y adaptarlos a tu realidad, a tu esencia, en fin… A tu estilo Propio” destacó Díaz creadora del podcast Espresso a la Moda y propietaria de la empresa The Style Builder Studio.

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4 outfits a la altura del estreno

Hay combinaciones que nunca fallan en este tipo de ocasiones, por lo que Yamileth nos compartió 5 outfit con los que estarás a la altura del estreno.

1- Un traje sastre moderno proyecta autoridad y estilo sin mucho esfuerzo.

2- Un total-denim bien trabajado, combinado con piezas elevadas, logra ese balance perfecto entre casual y chic.

3- Total black con mezcla de texturas, esto aporta sofisticación inmediata. Díaz, recomendó agregar una pieza protagonista, que bien pudiera ser roja para seguir con la estética de la película, bien complementada, garantiza impacto visual.

4- Para quienes prefieren lo relajado, un look boho puede resultar igual de divertido y aportara frescura dentro de tanta estructura.

Al finalizar, Díaz, expresó que, “todo se resume en entender que asistir a este estreno es también formar parte de una conversación estética y que tu outfit es la mejor forma de participar en ella.”

De El diablo viste a la moda 2

En esta secuela, de la primera película estrenada en 2006, Andy regresa a Runway mientras Miranda navega por un nuevo panorama mediático y la posición de la revista dentro de este. Ambas vuelven a conectar con otra antigua asistente, Emily, quien ahora es la directora de una marca de lujo que posee el financiamiento necesario para asegurar la supervivencia de Runway.

La preventa de las boletas de «El diablo se viste a la moda 2» ya están disponibles en Caribbean Cinemas para su proyección al público general.