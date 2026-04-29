Una nueva molestia física afecta al dominicano Juan Soto, pero no le impidió producir para ayudar a los Mets de Nueva York a vencer 8-0 a los Nacionales de Washington.

Soto, quien ahora sufre de rigidez en su antebrazo izquierdo, conectó su segundo cuadrangular de la temporada, en un momento en que los Mets necesitan seguir sumando victorias para ascender y luchar en la División Este de la Liga Nacional.

“Siento que esta victoria puede darnos mucha confianza como lineup”, señaló Soto al finalizar el encuentro.

Los dirigidos por Carlos Mendoza saben que sin una de sus piezas en la alineación, como lo es Francisco Lindor, deben ajustar y tener turnos de calidad para producir.

“Hemos estado batallando un poco, pero ver a todos haciendo buenos swings hoy y poniendo carreras en la pizarra es lo que necesitábamos para soltarnos”, manifestó Soto.

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El cuadrangular de Juan Soto de 381 pies conectado a 104 millas por hora entre el jardín izquierdo y central, coronó una cuarta entrada en la que los Mets anotaron siete carreras.

Soto prefiere enfocarse en ayudar al equipo, dejando momentáneamente las molestias físicas a un lado para mantener su plan de trabajo, sobre todo luego de haber pasado 15 días en lista de lesionados por una distensión que le afectó la pantorrilla derecha.

“El béisbol es un 90 por ciento mental. La clave es no dejar que los días malos o las lesiones te saquen de tu plan. Yo salgo ahí a buscar mi pitcheo, a ser paciente y a ayudar al equipo en lo que pueda, ya sea como designado o en el campo”, explicó Soto.

El patrullero ha estado como bateador designado desde su regreso el 22 de abril, como medida preventiva, pero ahora las molestias en el antebrazo retrasarán su regreso al jardín izquierdo.

«Estructuralmente todo está bien, los resultados de resonancia magnética salieron limpios. Me molesta un poco al lanzar, pero al batear no siento nada, por eso puedo seguir ayudando al equipo como DH. Mi meta es volver a los jardines en los próximos días; quiero estar ahí afuera con mis compañeros”, refirió sobre su deseo de jugar defensa y contribuir.