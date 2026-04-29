Santo Domingo. -Durante su Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la empresa César Iglesias presentó ingresos en el año 2025 por RD$22,877 millones, una utilidad bruta de RD$6,004 millones y un resultado operacional de RD$1,318 millones, con una recuperación marcada en la segunda mitad del año.

En paralelo, la empresa dijo logró reducir su deuda en más de RD$850 millones durante el segundo semestre, cerrando el año con una posición financiera más equilibrada.

La empresa aseguró que ese logro obedece a su sólida ejecución y al desarrollo del mayor programa de inversión de su historia, que le permitido consolidar su posición como el principal fabricante y distribuidor de productos de consumo masivo en República Dominicana y fortalecer su expansión regional.

En un contexto de desaceleración del consumo, presión sobre márgenes y mayor competencia, César Iglesias ha optado por una estrategia clara de sacrificar retornos de corto plazo para fortalecer su posicionamiento estructural y capturar el próximo ciclo de crecimiento.

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“Más allá de los resultados, el elemento central de la estrategia fue la asignación de capital. La empresa ejecutó aproximadamente RD$1,600 millones en inversiones de capital en 2025, el nivel más alto en su historia, dirigido a expandir capacidades productivas, fortalecer su infraestructura logística y mejorar su modelo de servicio al cliente”, indicó.

Indicó esa decisión vino acompañada de una medida igualmente significativa: no distribuir dividendos, privilegiando la culminación de proyectos estratégicos y la preservación de flexibilidad financiera.

“Para analistas, esta combinación refleja un enfoque disciplinado y de largo plazo poco común en mercados donde muchas compañías priorizan retornos inmediatos sobre reinversión”, siguió diciendo, la César Iglesias, uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de consumo masivo en República Dominicana, con un portafolio diversificado de marcas líderes y una extensa red de distribución en el país y el Caribe.

Dijo que el desempeño del año estuvo marcado por dos etapas. Un primer semestre presionado por costos, competencia y gasto financiero, seguido de una recuperación operativa impulsada por la optimización del portafolio, una mayor disciplina en gastos y mejora en eficiencia operativa.

Según los datos suministrados durante la Asamblea de Accionistas, esto permitió estabilizar márgenes en niveles cercanos a máximos históricos y recuperar el resultado operacional en la segunda mitad del año.

Los resultados del primer trimestre de 2026 apuntan a una validación inicial de la estrategia de récord en ventas netas diarias, márgenes sostenidos en niveles elevados, mejora en resultado operacional.