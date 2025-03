Estúpida guerra

La Casa Blanca afirmó este lunes que Israel le consultó antes de reanudar los ataques en la Franja de Gaza, esta noche, lo que supone la ruptura de la tregua con el grupo islamista Hamás, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se dice hay 200 muertos, entre ellos mujeres y niños”. Listín Diario de antesdeayer.

En otras palabras, los genocidas israelitas le pidieron permiso a sus protectores para romper la tregua que éstos habían propiciado para, sin avisar, atacar y matar centenares de personas.

A propósito de esta información, quiero copiarles parte de un capítulo (igual título) de mi próximo libro “30 disparates que hice y volvería a repetir”. “De 2003 a 2011 se llevó a cabo la estúpida (como son todas), guerra de Estados Unidos contra Irak, que supuestamente tenía armas de destrucción masiva, las que nunca aparecieron. Yo tenía visa de entrada a Estados Unidos desde 1994 y había viajado en varias oportunidades a New York y Orlando, donde residían mis hermanos.

Bueno, pues me propuse la ingeniosa y estúpida idea de protestar por la guerra yéndome a Estados Unidos con una camiseta negra en la que grabaron, dos letreros, uno delante, en inglés, que decía “Don´t fucking war”, y en la espalda, en español “No a la maldita guerra”; para complicar más la cosas… mi único equipaje: un libro de mi hermano Santiago Castro”.

Entré por Miami. El oficial de migración me hizo todas las preguntas del mundo y me mandaron para “el cuartico” donde investigan a los sospechosos. Como a la media hora me dieron la autorización de entrar a Estados Unidos. Debía pasar por aduanas y allí volvieron a interrogarme, y ante la pregunta de por qué no traía equipaje, respondí: “¿Y es obligado venir con equipaje?”. Todavía conservo la camiseta y debería usarla por lo de Ucrania y Gaza”.

Regreso pronto a USA, y tendría la oportunidad de repetir este disparate y será “algo más que salud”.