En una extensa conversación cargada de revelaciones sobre la industria del espectáculo en República Dominicana, el empresario Saymon Díaz aseguró anoche que el público dominicano seguirá viendo propuestas internacionales de alto nivel, al tiempo que defendió la necesidad de modernizar la infraestructura para conciertos y fortalecer la unión del sector.

Durante un encuentro con periodistas, el promotor destacó la importancia de los próximos espectáculos de Maroon 5 y Ed Sheeran, calificándolos como oportunidades únicas para los fanáticos.

Sobre Maroon 5, que se presentará este viernes 1 de mayo en el anfiteatro de Altos de Chavón, Díaz recordó que la agrupación ya había intentado presentarse anteriormente en el país y en Punta Cana, pero circunstancias climáticas impidieron concretarlo.

Ahora, finalmente llegará a Altos de Chavón, coincidiendo con un fin de semana largo, lo que aumenta las expectativas de asistencia.

Sobre la presentación del intérprete británico, expresó que será uno de los eventos más impactantes del año en términos de producción y experiencia musical. “Ed Sheeran es el Coldplay de este año. Quien no viva esa experiencia ahora, quizás no la vuelva a vivir”, afirmó.

Ed Sheeran se presentará por primera vez en RD.

También explicó que el artista ofrece un show singular, en el que se presenta solo en tarima, creando música en vivo con tecnología y loops, algo que considera una propuesta de altísimo nivel artístico.

El empresario también habló sobre el histórico concierto de Coldplay en Santo Domingo, revelando que traer la banda fue una operación compleja, ya que el grupo suele presentarse en mercados más grandes y en estadios de fútbol.

Explicó que la oportunidad surgió gracias a negociaciones paralelas en Centroamérica, lo que permitió incluir a República Dominicana en la gira.

“Coldplay no juega chiquito. Son artistas que normalmente hacen dos, tres o hasta siete fechas en mercados grandes”, comentó.

Saymon sueña con…

Consultado sobre artistas pendientes por traer al país, Saymon Díaz mencionó varios nombres legendarios, como Paul McCartney, U2, Madonna, AC/DC, Rolling Stones y Guns N’ Roses. Sobre esta última banda, reconoció que sí existe posibilidad de verla en suelo dominicano, especialmente como parte de la futura inauguración de una nueva arena para conciertos.

Nueva arena

Uno de los anuncios más llamativos fue el avance de la nueva arena de espectáculos en República Dominicana, proyecto que, según dijo, podría mostrar resultados visibles en los próximos meses y estar lista hacia octubre.

Explicó que inicialmente se contempló otra ubicación, pero se optó por un espacio con mejores condiciones de parqueo, logística y operación. “Aquí no hay suficientes venues adecuados. Uno tiene que hacerlo todo”, lamentó.

Incentivos para la industria

El empresario fue enfático al señalar que el sector del entretenimiento aporta significativamente a la economía nacional, aunque muchas veces no se mide oficialmente.

Además, criticó la falta de incentivos fiscales para conciertos y festivales, a diferencia de países como España, Argentina y otras naciones europeas y latinoamericanas donde sí existen devoluciones e incentivos a la producción cultural.

Otro de los temas abordados fue la ausencia de una asociación sólida de empresarios del entretenimiento local.

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Según indicó, la competencia interna y los egos personales han impedido crear una estructura conjunta que permita negociar mejores condiciones con el Estado y desarrollar espacios modernos. “Si estuviéramos unidos, muchas cosas fueran distintas”, sostuvo.

La conversación deja claro que el entretenimiento dominicano vive una etapa de expansión, con grandes apuestas internacionales, nuevos escenarios y retos estructurales todavía pendientes.

Garantiza responsabilidad

Finalmente, al ser cuestionado sobre situaciones recientes ocurridas en recintos como el Estadio Olímpico y el Quisqueya, reiteró que siempre responde con seguros y cumplimiento ante cualquier eventualidad derivada de sus espectáculos.