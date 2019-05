SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda Rancier, proclamó este lunes que los actuales aprestos de cambio constitucional para restablecer la reelección consecutiva tienen su origen en el proceso homólogo motorizado en el 2003 por Hipólito Mejía, entonces presidente de la República.

“No fue Leonel Fernández que rehabilitó la reelección consecutiva, fue Hipólito (Mejía) que lo hizo”, recordó Almeyda, en reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su comparecencia en el Telematutino El Despertador.

Ante el cuestionamiento de la periodista Rosa Encarnación, el dirigente peledeísta dijo que a pesar de las presiones que recibió en el 1999 y 2011 el entonces presidente de la República Leonel Fernández se negó a reformar la Constitución para favorecerse personalmente.

Precisó que el acto político artístico del estadio olímpico Félix Sánchez el recién pasado domingo más que pretender dividir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) buscó preservar la unidad en función del respeto a la constitución de la república.

“Es sellar una decisión. No de división sino de defensa, de garantía, de que la Constitución no debe de ser tocada”, indicó Almeyda al citar el discurso del ex Presidente Leonel Fernández.

Al respecto refirió las encuestas de medios escritos y televisivos que registran un significativo rechazo de la población a eventuales aprestos para reformar la Carta Magna.

Aludiendo a los gastos incurridos para celebrar la manifestación del pasado domingo en el estadio olímpico, el dirigente peledeísta dijo que el presidente de su organización, Leonel Fernández, es la cabeza visible de una causa fundamentada en una gran mística que recibe respaldo y aportes de amplios sectores de la ciudadanía dominicana.

“Cuando usted motoriza un proceso con tanta mística, la gente se incorpora y sigue. La gente contribuye, participa, se muestra dispuesta a aportar”, concluyó Almeyda Rancier.