Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Tari Eason agregó 18 y los Houston Rockets evitaron la eliminación de los playoffs por segundo partido consecutivo con una victoria de 99-93 sobre los Lakers en el Juego 5 el miércoles por la noche, reduciendo la ventaja de Los Ángeles en la serie de primera ronda a 3-2.

Alperen Sengun anotó 14 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias para los Rockets, quintos cabezas de serie, que forzaron el regreso de la serie a Houston para el sexto partido el viernes por la noche con una actuación aguerrida para superar el regreso de Austin Reaves a los Lakers.

Houston ha ganado dos partidos seguidos incluso sin su máximo goleador, Kevin Durant , quien se ha perdido cuatro de los cinco partidos de la serie por lesiones. “Nos hemos puesto en una mala posición, pero aún podemos hacer historia y remontar partido a partido”, dijo Sengun.

Jabari Smith Jr. stepped up big to keep the Rockets season alive!



🚀 22 PTS

🚀 6-13 FGM

🚀 7 REB

🚀 2 BLK



From down 3-0 to down 3-2… Game 6 is Friday at 9:30 PM ET on Prime. pic.twitter.com/8ErP6EYsUG — NBA (@NBA) April 30, 2026

“Jugar en casa, volver aquí, simplemente hacer lo mismo que estamos haciendo”.

En cita con la historia

Ningún equipo ha remontado un déficit de 0-3 para ganar una serie de playoffs de la NBA, pero los Rockets están a medio camino. Solo cuatro de los 159 equipos que comenzaron una serie con un 0-3 en contra han logrado forzar un séptimo partido. LeBron James anotó 17 de sus 25 puntos en la segunda mitad y sumó siete asistencias, pero Los Ángeles sufrió su segunda derrota consecutiva tras robar el tercer partido con una remontada improbable en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

Los equipos de James nunca han desperdiciado una ventaja de 2-0 en una serie en sus 23 años de carrera en la NBA. “Escuchen, es solo un partido”, dijo James. “Hay que reconocer el mérito donde corresponde. Jugaron bien los dos últimos partidos, excepcionalmente bien, y tenemos que responder al desafío”.

Reaves anotó 22 puntos y repartió seis asistencias en su regreso tras una ausencia por lesión de nueve partidos con los Lakers, pero estos cometieron 15 pérdidas de balón, la mayoría de ellas desastrosas, en su peor actuación de la serie y apenas su segunda derrota en 16 partidos en casa desde febrero.

Los Ángeles despertó con una racha de 11-1 al final del partido y redujo la ventaja de Houston a 88-85 con una bandeja de James, pero Reed Sheppard anotó un tiro en suspensión antes de robarle el balón a James para un mate a falta de 2:20 para el final.

El momento pareció una redención para Sheppard, quien cometió una pérdida de balón provocada por James que propició la remontada de último minuto de los Lakers para empatar el tercer partido.

“Después de lo que pasó en el tercer partido, podríamos habernos rendido fácilmente, enfurruñado y abandonado”, dijo Sheppard, quien estuvo enfermo con congestión y dolor de cabeza durante el día. “Pero no fue eso lo que hicimos. Lo vimos y aprendimos de ello. Seguimos luchando y dándonos la oportunidad de ganar”.

Deandre Ayton anotó 18 puntos y capturó 17 rebotes para Los Ángeles, que sigue sin contar con Luka Doncic. El máximo anotador de la NBA no parece estar cerca de regresar tras su lesión en el tendón de la corva. Una distensión en los músculos oblicuos había mantenido a Reaves fuera de juego desde el 2 de abril, pero anotó 11 puntos y repartió seis asistencias en la primera mitad del quinto partido.

Sin embargo, los Rockets mantuvieron la ventaja con serenidad hasta la segunda mitad y lideraban 87-74 a falta de 5:55 para el final. Tras un rebote ofensivo, la clavada de Ayton puso el marcador 96-93 después de que James y Reaves fallaran sendos triples sin oposición.

Pero Thompson anotó uno de dos tiros libres, y James falló otro triple que permitió a Houston sentenciar el partido. Los Rockets tuvieron un rendimiento especialmente bajo en los dos primeros partidos de la serie, que perdieron en Los Ángeles, pero han recuperado su juego colectivo y han desplegado un ataque equilibrado en ausencia de Durant. Houston ha jugado con la confianza que demostró Smith el martes, quien afirmó que los Rockets eran «obviamente el mejor equipo» a pesar de ir perdiendo la serie por 3-1.

La capacidad de recuperación de los Rockets también es una buena noticia para los Oklahoma City Thunder, primeros cabezas de serie , que están descansando y esperando al ganador de la serie tras barrer a Phoenix.