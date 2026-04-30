Juez revisa medida de coerción contra Santiago Hazim y otros seis imputados por presunta corrupción. Foto/José de León

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados.

El magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien dirige la investigación, inició la audiencia verificando las calidades de los abogados de la defensa y constatando la presencia de los encartados.

El grupo es procesado por su presunta vinculación a un entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de 15,900 millones de pesos.

Durante la audiencia, el juez decidirá sobre la situación jurídica de Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.