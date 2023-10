Amelia Alcántara es comparada con un «carro de concho» en programa de TV

Santo Domingo.- Este martes mucho se ha comentado la cómica comparación de la presentadora y modelo Amelia Alcántara con un carro de concho durante un segmento en el programa de televisión “2 Night X la noche”.

Durante la sección, en el espacio de entretenimiento conducido por Caroline Aquino y Nahiony Reyes, varias figuras dominicanas fueron relacionadas con diversos modelos de vehículos bajo el alegato de que se parecían a ellos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando en la gran pantalla apareció una foto de Alcántara al lado de otra de un carro de transporte público.

Caroline Aquino durante els egmento donde Amelia Alcántara fue compara con un carro de concho.

Caroline Aquino, quien conducía el segmento en ese momento, evitó hacer algún comentario al respecto y pasar a la siguiente imagen.

“No, eso díganlo ustedes ahí atrás, díganlo ustedes, yo no, no, no. La siguiente”, manifestó Aquino para pasar de la imagen.

Lo cierto es que, desde ese momento y con la circulación del video en redes sociales, los usuarios no tardaron en opinar, algunos alegando que se trató de una falta de respeto y denigración; mientras otros, lo tomaron como un chiste al cual siguieron agregando las posibles razones de la comparación.

El segmente incluyó otras figuras como Jatnna Tavarez, Cheddy García, La Materialista, El Naguero, Juan Luis Guerra, Zoila Luna, Chimbala, Gaby Desangles, Pochy Familia y Ivonne Peralta.

Amelia, conocida por no quedarse callada, aún no se ha referido a la comparación pero sí publicó una frase en su cuenta de Instagram que algunos han tomado como respuesta.

«Nunca llegarás al final de un viaje si te paras a ttirar piedras a cada perro que te ladre», (Winston Churchill), fue la frase que compartió.