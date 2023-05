Tras suspensión indefinida de programa radial, Amelia dice nunca hablará mal de Alofoke

Santo Domingo.- La comunicadora Amelia Alcántara fue suspendida por tiempo indefinido del programa radial “Sin Filtro Radio Show” y pese a la medida, agradeció a Santiago Matías, Ceo de Alofoke Media Group, por la oportunidad brindada en el referido espacio, al tiempo que aseguró nunca hablará mal de él.

Esta decisión ocurre debido al escándalo en que está envuelta por ser víctima de una alegada agresión física por su pareja, cosa que Alcántara ha negado publicamente.

“Siempre me he caracterizado por ser una persona agradecida, por lo tanto, siempre estaré en deuda con Santiago Matías por haberme dado la oportunidad y ver mi potencial”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece junto a Matías.

La decisión del empresario e influencer fue tomada luego de que el juez Rigoberto Sena, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera garantía económica y presentación periódica contra Wagner Taveras Taveras, pareja sentimental de la comunicadora, a quien el Ministerio Público acusó de violencia de género en perjuicio de ella.

De acuerdo al dictamen, Taveras deberá pagar una garantía de $300 mil pesos, realizarse un test psicológico, asistir charlas para mejorar su conducta, presentarse periódicamente ante un juez e impedimento de salida.

“Aunque estoy consciente de que nuestra compañera está atrapada en un círculo de violencia, quiero dejar claro que no comparto su actitud de defender a su agresor y dejar de lado el esfuerzo que realizamos los que estamos a su alrededor y que la queremos proteger de su agresor, quien podría acabar con su vida”, expresó Alofoke, como es conocido.

Posterior a la publicación del Ceo, Alcántara dijo entender el derecho que tiene la empresa de prescindir de su trabajo debido a las políticas establecidas en la plataforma, como también sostuvo que nunca hablará en detrimento de Matías.

“Santiago Matías como una vez le dije, hoy le reitero mi agradecimiento y aunque no sea parte de su empresa tenga por seguro que de mi boca nunca saldrá nada que no sea positivo sobre usted”, precisó Amelia.

Amelia Alcántara junto a su pareja, Wagner Taveras, acusado de agredirla físicamente.

Se recuerda que, hace una semana se virilizó en redes sociales un video donde se observa a la pareja de Amelia darle una bofetada en una discoteca de la capital, hecho que la comunicadora negó alegando que su novio no la golpeó en la cara sino que solo le tumbó un vaso que tenía en las manos al ella reclamarle por estar mirando a una mujer que bailaba frente a ellos.

“No me quieran poner como víctima que no soy víctima de nada ni de violencia. Si lo fuera, no lo permitiría, señores. Las cosas no son así, que uno discute con su pareja, ¿Quién no discute con su pareja, señores?”, dijo Alcántara en aquella ocasión.

Ayer domingo, tras las medidas impuestas contra su pareja, la también modelo recalcó que, el hecho de que hable siempre a las mujeres desde su realidad y sus vivencias no significa que sea perfecta; esto ante los innumerables ataques y críticas que seguidores y figuras públicas han pronunciado por su caso.

“He tenido una semana de innúmerosos ataques y las personas no paran de sorprenderme sacando sus propias conclusiones. Entiendo que por mi posición de figura estoy expuesta a ataques, rumores, calumnias, pero nunca me había topado de frente con la falta de empatía del público”, dijo.