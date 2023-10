Amelia arremete contra René Brea por compararla con un “carro de concho”

Santo Domingo.- Tras ser comparada con un carro de concho en el programa de televisión “2 Night x la noche”, la presentadora Amelia Alcántara arremetió contra el productor del espacio, René Brea, a quien responsabilizó de la idea.

Durante su intervención en el programa “Fogaraté Radio”, donde ahora labora; Alcántara no escondió su malestar, argumentando que Brea, como productor del programa, formó parte de la dinámica que resultó ser ofensiva a su imagen.

René Brea

»Quiere pegar ese programa a la mala, te has vuelto más sonidista que no sé qué, pero está bien more, te voy a hacer el favor y te voy a responder… René tú no puedes estar hablando de carrito de concho porque acuérdate todos esos cuernos que tú le pegaste a Selinée fue con muchas mujeres de carrito de concho, tu sí que eres experto en los carros de concho», manifestó evidentemente molesta.

Puedes lee: Amelia Alcántara es comparada con un «carro de concho» en programa de TV

Agregó que no había necesidad de tal similitud, cuando en otros casos algunas figuras fueron comparadas con mejores vehículos, evidenciando una intención de denigrarla.

“Ahora tu vuelves y arma otro cirquito para yo entonces sacarte más vainas y no me importa si me prohíben la entrada en Telemicro, no me importa… A Caroline la chanceé porque se manejó”, sostuvo al reconocer que la comunicadora que condujo el segmento actuó de manera profesional al evitar hacer algún comentario.

Caroline Aquino durante el segmento donde Amelia Alcántara fue compara con un carro de concho.

“Ese carro de concho ha cogido menos pasajeros que los carros de lujo que tu subiste a otras”, añadió Amelia.