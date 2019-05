SANTIAGO. Las estaciones afiliadas a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) en Santiago y Moca acataron el llamado a no venta de combustibles desde las 6:00 a.m., hasta el mediodía de hoy, en demanda de que cese el contrabando de combustibles.

Sin embargo, otras empresas que no afiliadas a Anadegas en esta ciudad desarrollaban sus labores normales de venta de combustibles a sus clientes.

Arnulfo Rivas, presidente la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), reconoció esta mañana que las estaciones que vendieron combustibles pertenecen a las empresas de hidrocarburos.

“Y hay otras que están vendiendo que son parte de la mafia que nosotros estamos denunciando, esas que no son de las compañías y que están vendiendo porque reciben combustible que pueden dar descuentos de hasta 15 pesos los jueves y viernes”, dijo Rivas.

Los afiliados de Anadegas marcharon alrededor de las 10:00 de la mañana de hoy hasta la gobernación provincial donde entregaron un documento.

Entre las estaciones que no vendieron combustibles durante seis horas aquí se encuentran La Ceibita, Petronan, ubicadas en la hermanas Mirabal, Total Puente de Piedra, de la avenida Imbert, Esso del sector Gurabito, tampoco ofreció servicios. Texaco Las Colinas y una estación Shell en la avenida 27 de Febrero, entre otras.

Mientras que en el municipio Moca un 90 por ciento de las estaciones afiliadas no ofrecieron servicios desede las 6:00 de la mañana hasta el mediodía como se tenía anunciado, reportó Anadegas.

Anadegas anunció ayer que paralizaran el próximo 11 de junio, en este del país, donde acudirán a una misa en la Basílica de Higuey, para entregar al obispo de la diócesis La Altagracia, Gregorio Nicanor Peña, un documento en defensa a la sociedad por los precios altos de los combustibles.

Ayer también, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes advirtió que tomará todas las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de combustible a nivel nacional.