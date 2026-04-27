Intercambio de disparos. / Imagen recreativa creada por IA para El Nacional

Santo Domingo Oeste.– Un presunto delincuente fue abatido a tiros pasado el mediodía de este lunes, durante un alegado intercambio de disparos ocurrido en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

El cadáver del hombre, aún no identificado, de aproximadamente cinco pies y seis pulgadas de estatura, vestía un t-shirt negro y presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado a la sala de emergencias del hospital Hospital Dr. Vinicio Calventi.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por autoridades del centro de salud, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) se presentaron al hospital, donde dejaron el cuerpo sin vida y se retiraron del lugar.

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Personal del hospital indicó que esta práctica, de depositar cadáveres de presuntos delincuentes sin ofrecer explicaciones a la seguridad ni al personal médico, es recurrente, lo que genera inquietud y dificulta la aplicación de los protocolos internos.

Imagen recreativa creada por IA para El Nacional

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles oficiales sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias en que se produjo el supuesto intercambio de disparos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información para esclarecer este hecho.