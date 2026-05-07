Santo Domingo.–Ocho de las osamentas descubiertas este año en Las Ruinas de Pueblo Viejo, en Azua, serán analizadas en un laboratorio de Texas, Estados Unidos, para determinar si alguna pertenece al cacique Enriquillo.

La información la ofreció Lidia Martínez, directora del proyecto arqueológico “Tras los Restos del Cacique Enriquillo”, impulsado por la Fundación Macarrulla.

Los restos serán analizados en un laboratorio internacional especializado en ADN antiguo, dirigido por el reconocido genetista forense, Michael Coble.

Leer también : ¿Cómo identificar los restos de Enriquillo entre decenas de cuerpos en Pueblo Viejo?

“De 35 osamentas halladas durante los trabajos en Las Ruinas de Pueblo Viejo, en Azua, se enviaron a analizar ocho, consideradas prioritarias, las cuales fueron seleccionadas en función de los hallazgos científicos más relevantes”, dijo Martínez.

Destacó la importancia de analizar los cuerpos en un laboratorio de renombre mundial, como el del doctor Coble.

¿Será Enriquillo?

“Estamos sumamente contentos de que este laboratorio dirigido por una eminencia como el doctor Coble, haya escogido nuestro proyecto como su primera investigación”, expresó la dama.

Los trabajos de rescate del caique indígena fueron dirigidos por la arqueóloga dominicana, Kathlen Martínez, conocida por su esfuerzo por descubrir la tumba de la reina Cleopatra.

Enriquillo fue un líder taíno que luchó en defensa de la raza aborigen nativa, que fue sometida a explotación por colonizadores españoles (siglo XVI).