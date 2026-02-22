Santo Domingo.- El equipo de arqueólogos que busca rescatar los restos del cacique Enriquillo continúa su labor para tratar de encontrar al líder taíno del siglo XVI, cuyo cuerpo estaría en las Ruinas de Pueblo Viejo, en el sur de la actual provincia de Azua.

Según investigadores, Enriquillo fue sepultado en un cementerio ubicado en las Ruinas de Pueblo Viejo, como se llamó a la actual provincia de Azua durante la era colonial.

Fue sepultado en una especie de fosa junto a decenas de cuerpos de ciudadanos españoles, ya que el líder indígena tenía la nacionalidad de España.

Pero, muchos preguntan: ¿Cómo lo van a identificar entre tantos cuerpos?

Quienes así piensan, tienen razón, pues no existe ningún tipo de relación de ADN.

Pero como el único taíno que fue sepultado allí, esa sería una pista para identificar su cuerpo.

Enriquillo, cuyo nombre original era Guarocuya, encabezó la lucha contra la dominación española en la isla, durante la era colonial, en el siglo XVI.

También tenía la ciudadanía española, al ser formado por sacerdotes franciscanos