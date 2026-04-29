Andersson García de la NBA a la LNB con Marineros de Puerto Plata

Andersson García se convertirá en el jugador nativo de mayor calibre en la Liga Nacional de Baloncesto.

El miembro de la selección nacional de baloncesto y con experiencia en la NBA, Andersson García, verá acción esta temporada en la Súper Liga de la Liga Nacional de Baloncesto con los Marineros de Puerto Plata.

García, conocido popularmente como «La Mamba» y que debutará este jueves frente a Soles del Este en el fabio Rafael Gonzalez, llega al barco tras una histórica participación en la NBA con el equipo de Utah Jazz, donde debutó el pasado mes de marzo tras destacar con los Capitanes de Ciudad de México en la G-League.

Su llegada representa uno de los movimientos más impactantes en el mercado de la liga local, aportando un perfil de élite defensiva y versatilidad en ambos lados de la cancha.

Su energía defensiva, capacidad reboteadora y la experiencia adquirida al más alto nivel del baloncesto mundial serán fundamentales para el éxito del equipo en este 2026.

Andersson García (La Mamba) se ganó la oportunidad en la NBA, gracias a su versatilidad.

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Durante su breve pero significativa etapa en la NBA, el delantero de 6’7″ de estatura demostró su capacidad para competir contra los mejores, logrando actuaciones destacadas como sus 11 rebotes y 3 robos frente a los Milwaukee Bucks.

García ya conoce el éxito en Puerto Plata, fue pieza clave de Marineros en la LNB 2025, cuando fue escogido novato del año luego de poner números sólidos de 14.0 puntos, 10.3 rebotes, 6.5 asistencias y 1.3 asistencias por partido.

Andersson García vio acción con los Marineros de Puerto Plata en la pasada temporada con Marineros.

Con este movimiento, los Marineros buscan consolidar su dominio en la temporada reafirmando su compromiso con la fanaticada de la «Novia del Atlántico» de llevar un equipo contendiente al campeonato.

El próximo partido será el jueves 30 de mayo en el Fabio Rafael Gonzalez, cuando reciben a Soles del Este