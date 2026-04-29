El director general de Radio Televisión Dominicana, Iván Ruíz y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026.

Radio Televisión Dominicana (RTVD) será el canal oficial de los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

José Monegro, presidente del Comité Organizador de los juegos, y el director general de RTVD, Iván Ruiz, hicieron el anuncio durante un encuentro en el que resaltaron que República Dominicana dispondrá de una estructura de transmisión sin precedentes para este tipo de evento.

“Para el Comité Organizador es un gran regocijo poder hacer este anuncio en una alianza con la televisora pública”, expresó Monegro, quien resaltó la transformación tecnológica que constató posee el canal 4.

Compromiso país

La decisión representa un paso estratégico en la organización del certamen deportivo, considerado uno de los compromisos regionales más relevantes para este país.

La alianza entre el Comité Organizador y la corporación estatal de medios garantizará una cobertura nacional e internacional de alto alcance.

Durante el anuncio, Monegro y Ruiz destacaron que la selección de RTVD responde a su capacidad técnica y a su rol como medio público al servicio de la ciudadanía.

Cobertura total

Informaron que la cobertura total contará con ocho señales simultáneas, lo que permitirá la difusión en vivo de hasta ocho competencias al mismo tiempo, asegurando una experiencia integral para la audiencia.

El presidente de los Juegos 2026, José Monegro y el director general de RTVD 4, Iván Ruiz.

Asimismo, la transmisión será fortalecida con la integración de otros canales privados, ampliando así la capacidad de cobertura y consolidando una plataforma robusta.

Monegro señaló que esta alianza constituye un motivo de orgullo nacional y fortalece el vínculo entre el deporte y los medios públicos. Subrayó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán una vitrina para exhibir la capacidad organizativa, deportiva y humana de la nación dominicana.

De su lado, RTVD reafirmó su compromiso con una cobertura de excelencia, incorporando no solo la transmisión deportiva, sino también contenidos especiales centrados en la historia y el desempeño de los atletas dominicanos, con un enfoque humano que aporte valor a la audiencia.

“Nosotros como televisión pública nos comprometemos a brindar lo que hacemos cada día, la excelencia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son un gran orgullo para República Dominicana”, manifestó Ruiz.

Las competencias también estarán disponibles a través de plataformas digitales, lo que permitirá extender la emoción del evento a la diáspora dominicana y a seguidores del deporte en distintas partes del mundo.