Antonio Acosta presidente del COD

Al margen de cualquier otra investigación ha transcurrido tiempo más que suficiente para romper el silencio sobre las polémicas dietas entregadas a federados que ni siquiera fueron a los Juegos de Tokio. Unos han dado sus explicaciones, pero la entidad que preside no ha abordado el conflicto con responsabilidad.

Nicolás Maduro

Presidente de Venezuela

Se podrá criticar la baja votación, pero no la victoria de su partido en las elecciones para gobernadores y alcaldes del domingo. Sea por la división de la oposición o las razones que fueren, por ahora fue un triunfo legítimo. No es como para presentar un gran avance en el sistema político, pero tampoco es culpa suya que la oposición no juegue su papel.

Jerome Powell

Presidente Reserva Federal

Su condición de republicano no fue óbice para que lo propusieran para un segundo mandato. Lo que ha importado es la recuperación de la economía que se ha logrado bajo su gestión tras el impacto de la pandemia sanitaria. Su permanencia en el cargo no solo representa un reconocimiento, sino un mensaje.