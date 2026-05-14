Antorcha ceentroamericana y del Caribe llega a Elías Piña

Elías Piña.- Desde los recuerdos de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974, hasta el orgullo de portar la llama de los XXV Juegos Santo Domingo 2026, así vivió Elías Piña la llegada de la antorcha este miércoles.

El trayecto fue largo, no solo incluyó la avenida principal, sino que recorrió diferentes calles de populares sectores de la provincia.

Autoridades provinciales, atletas, estudiantes, comunitarios y viejas glorias se unieron al recorrido de la denominada “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, iniciativa que busca promover la celebración en el país la cita multideportiva regional y fortalecer el compromiso de la juventud con el deporte y los valores ciudadanos que distinguieron a Juan Ulises García Saleta (Wiche).

“Que estos Juegos sirvan de unidad para que siga a nuestro pueblo”, señaló la gobernadora Milagros de los Santos, ex jugadora de voleibol en la provincia.

La antorcha inició su recorrido en Elías Piña al ser recibida por el alcalde Liriano Morillo de parte de Colí, la mascota de los Juegos, y luego pasó de mano durante las 23 paradas que incluyó atletas de diferentes disciplinas, funcionarios y viejas glorias.

En cada estación, estudiantes de diferentes edades fueron ubicados en las distintas intersecciones y al aproximarse el fuego, la algarabía, aplausos y saltos de alegría fueron expresadas junto a la mascota Colí.

En el cierre, realizado en el tradicional Parque de la Ciudad, el alcalde Morillo exhortó a la juventud a practicar deporte porque contribuye a la buena salud, a la formación y alejarse de los vicios.

El diputado Luis Castillo definió como una epopeya los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, señalando que a partir de edición organizada por el país “se han producido grandes atletas”.

Un momento muy emotivo aconteció en la última parada, donde el atleta de voleibol Eliel Alcántara entregó el fuego a las viejas glorias Ángel María de Oleo, de voleibol; Maritza Alcántara, atletismo; Danilo Urbáez, fútbol; Luis Salvador Familia, softbol; Ángel Santana, de boxeo, y Fernando Hernández, de baloncesto, quienes se pasaron la antorcha.

“Ha sido un momento único, grandioso. Me ha hecho recordar los juegos del 1974 cuando participé en las eliminatorias y lo que el pueblo vivió”, recordó Luis Salvador Familia Díaz.

Con el cálido recibimiento ofrecido por Elías Piña, la provincia se unió a la “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores” que ha paseado la antorcha a diferentes provincias y municipios de la región Sur del país, como una forma de promocionar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.