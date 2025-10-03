El reguetonero puertorriqueño Anuel AA no participará en el “NBA Celebrity Game 2025”, previsto para la noche de este viernes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, luego de que el recinto fuera tiroteado durante la madrugada.

La decisión fue confirmada por una portavoz de VRDG Entertainment, empresa organizadora del evento deportivo.

El incidente dejó múltiples daños en la fachada del Choliseo, incluyendo al menos 25 cristales rotos y seis puertas afectadas.

Según el inspector Edwin Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se levantaron 156 casquillos de diferentes calibres en la escena.

Cámaras de seguridad captaron a seis individuos vestidos de negro y encapuchados que, a bordo de motoras, abrieron fuego contra la estructura antes de huir.

La directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Verónica Ferraiuoli Hornedo, aseguró en un comunicado que se están reforzando los protocolos de seguridad. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas y personal que confían en nuestros recintos”.

Aunque no se reportaron heridos, las autoridades no descartan que el ataque pudiera estar relacionado con la presencia de Anuel AA en la cartelera del evento.

“No lo descartamos. Ya en el pasado hubo un incidente similar cuando había una presentación de este artista”, señaló Figueroa en entrevista radial, sin confirmar un vínculo directo.

En diciembre de 2019, tras una de las funciones de la serie de conciertos de Daddy Yankee, el edificio también fue tiroteado, dejando más de 130 casquillos en el lugar. En esa ocasión, Anuel AA había participado como invitado especial.

Pese a la ausencia de Anuel, el “NBA Celebrity Game 2025” seguirá en pie con la participación de reconocidas figuras como Wisin, Denise Quiñones, Félix “Tito” Trinidad, Zuleyka Rivera, Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Yadier Molina, Tito El Bambino, Raymond Arrieta, Jowell, Miky Woodz, Jencarlos Canela y DJ Luian, entre otros.

El encuentro servirá de antesala al partido de pretemporada entre el Miami Heat y el Orlando Magic, programado para este sábado 4 de octubre en el mismo recinto.