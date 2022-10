Anulan sanción de 16 años a Diego Pesqueira y otros 12 dirigentes deportivos

Santo Domingo.-El Tribunal Arbitral del Deporte Dominicano anuló en todas sus partes una sanción disciplinaria que había sido impuesta el 8 de mayo del año 2017 en contra del exatleta y entrenador Diego Pesqueira y otros 12 dirigentes deportivos, por la Comisión de Disciplina de la Federación Dominicana de Lucha Olímpica (Fedola), entidad que preside Antonio Acosta (Colin), actual titular del Comité Olímpico Dominicano (COD), debido a que fueron detectadas “graves irregularidades y violaciones al debido proceso constitucional”.

El fallo “declara la nulidad de la Resolución número 001-2017, dictada por el Tribunal Disciplinario de la Comisión de Disciplina de la Federación Dominicana de Lucha Amateur, INC (FEDOLA), también referida como Federación Dominicana de Lucha INC, y/o Federación Dominicana de Lucha Olímpica INC, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) por los motivos expuestos”.

Fallo inapelable de igual forma, el Tribunal hace constar que el laudo arbitral emitido es “definitivo, inapelable y de inmediato cumplimiento”.

“Yo perdono”, dijo el deportista Pesqueira tras resaltar el buen funcionamiento del tribunal arbitral que permite “cerrar un capítulo amargo de mi vida deportiva, respaldado por la verdad y la justicia”.

Los señores Pesqueira, Sabua Montero, Mitchell, Jiménez y Féliz, estuvieron representados en el proceso arbitral por la firma de abogados Martínez Peña & Fernández, a través de los Licenciados Richard A. Martínez Amparo, Abraham E. Fernández Arbaje y Luis Ernesto Peña Jiménez.

Otros dirigentes favorecidos con el citado laudo arbitral también fueron favorecidos los dirigentes de lucha olímpica: Raulin Díaz, Buanerges Roberts Carrasco, José Navarro, Pedro Feliz, Víctor Aguasviva, Johan Marte, Julio Armando Reyes, Francisco Mateo Mateo y Lorenzo Moreno (EPD).

La acción de nulidad ante el Tribunal Arbitral fue incoada además de Pesqueira por los dirigentes deportivos Olgui Sabua Montero, Arsenio Mitchell, Carlos Aníbal Jiménez y Moisés David Féliz, contra quienes se había impuesto sanción disciplinaria consistente en una suspensión por 16 años y una prohibición de cualquier tipo de participación en los eventos deportivos nacionales e internaciones vinculados a FEDOLA.