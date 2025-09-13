Guerra.-Con el lema “Salvemos el Brujuelas”, fue anunciada la tercera versión de la Ruta Ciclística por los Humedales de Guerra, a celebrarse el próximo 12 de octubre de 2025, con la participación estimada de más de mil ciclistas de todo el país.

El anuncio fue realizado por Carlos Sánchez Solimán, coordinador y vocero de la jornada, quien aseguró que el éxito dependerá de la participación social y del compromiso con la preservación de los humedales.

Sánchez recordó que el evento es una acción autogestionaria impulsada por actores organizados de la sociedad.

La actividad, organizada de manera ininterrumpida desde 2023 por la Mesa del Agua, la Alcaldía de Guerra y sectores empresariales, comunitarios y ambientales, busca sensibilizar sobre la importancia de conservar los humedales y recursos hídricos de la zona, además de promover el deporte, la salud y el ecoturismo sostenible.

El recorrido de la Ruta Ciclística de Guerra 2025 abarcará unos 50 kilómetros, atravesando humedales, bosques tropicales, montañas y ríos. Partirá del complejo ecoturístico Palmar del Lago y concluirá en el parque central de Guerra. Los ciclistas que completen la ruta recibirán medallas, camisetas y podrán participar en rifas de bicicletas y accesorios.

La edición 2025 estará dedicada al profesor Ramón De la Rosa, al municipio de Dajabón y contará con Chile como país invitado. Los organizadores reiteraron que el éxito de la jornada dependerá del respaldo social y el compromiso colectivo con la preservación del medio ambiente.

En el acto de anuncio participaron Maira Noemí Moreno, vicealcaldesa del municipio; Mileudys Rosario, Reina de los Humedales; Adalgisa Santana, intendente municipal en representación de la Gobernación de Santo Domingo; el tesorero municipal Dennis Prenza; el empresario Manuel Reyes García (Grupo Hermes).

Además, Julia Reynoso, coordinadora local de la 3.ª Ruta; Marisol Guerrero, de la Mesa del Agua; los empresarios Armando Liria y José Contreras (Palmar del Lago); César Castro, coordinador técnico de la ruta ciclística; Anny Eder Aquino, en representación del movimiento ciclístico local; y los ediles Noel Soriano y Maireni Castro.