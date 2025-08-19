SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para mañana miércoles el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva contra Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, imputados por la muerte de una niña de 7 años ocurrida el pasado fin de semana en el sector Los Guandules.

La decisión fue adoptada con el fin de otorgar a la defensa de los acusados la oportunidad de preparar sus medios de defensa y presentar presupuestos.

Los cargos

La pareja enfrenta cargos por homicidio, actos de tortura y barbarie, así como maltrato infantil, delitos contemplados en el Código Penal dominicano y en la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según la investigación del Ministerio Público, los imputados incumplieron su deber de protección hacia la menor, lo que derivó en su fallecimiento el pasado 16 de agosto.

Versión de la fiscalía

La procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), sostiene en la solicitud de medida de coerción que durante los meses de julio y agosto la imputada Yokeiry Coronado maltrató a la niña en reiteradas ocasiones, mientras que su pareja, Jeider Montero, conocía la situación pero no la denunció. Esa omisión habría contribuido al desenlace fatal.

El día de los hechos, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado de la Cruz pidió ayuda a sus familiares, Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De la Cruz, porque la menor presentaba convulsiones en su residencia de la calle Respaldo Eugenio Perdomo, en Los Guandules. Al llegar, Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, informando que la niña estaba inconsciente.

Hallazgos forenses

Una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el deceso, estableciendo que la causa de muerte estaba asociada a un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

La versión ofrecida por la imputada sobre las causas del fallecimiento no coincidía con los hallazgos forenses, lo que motivó su arresto inmediato por parte de la Policía Nacional. Posteriormente, fue detenido también Jeider Montero Medina.

Contexto

El caso ha causado gran consternación en la comunidad de Los Guandules y reaviva el debate sobre la protección de la niñez en la República Dominicana, donde estadísticas de la Procuraduría General de la República y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) indican que los casos de violencia infantil han mostrado un incremento en los últimos años.