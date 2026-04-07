Aplazan para el viernes conocimiento de coerción contra fiscal acusado de corrupción

Fue aplazada para el viernes 10 de abril el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de actos de corrupción, que incluyen haber recibido soborno por un monto de 10 mil dólares.

La magistrada Ysis Muñiz de Segunda Sala de la Corte Penal dispuso la medida, tras acoger la solicitud del abogado Valentín Medrano, quien representa al imputado. Explicó que la medida busca permitirle al imputado que se reúna con sus abogados y pueda preparar su defensa.

El procurador fiscal está acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de una persona que está siendo investigado relacionado con el fraude en el Seguro Nacional de Salud.

En ese sentido, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que la investigación con relación al caso del procurador fiscal Valdez Alcántara está en curso.

El juez Aurelio Valdez Alcántara aplazó para el viernes 10 la audiencia en la que se conoce medida de coerción al fiscal acusado de corrupción en

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