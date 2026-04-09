Barahona.– Un hombre fue apresado y un arsenal compuesto por cinco armas de fuego, incluyendo dos fusiles y dos subametralladoras tipo Uzi, junto a más de 200 municiones de distintos calibres, fue ocupado durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

El detenido fue identificado como Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias “El Guardia”, de 35 años, arrestado en medio del operativo ejecutado en una vivienda ubicada en la calle Luis E. Del Monte, en el centro de la provincia.

La intervención, amparada en la orden judicial No. 2026-AJ0027418, estuvo a cargo de agentes de la Subdirección Regional de Investigación Sur (DICRIM), con el apoyo de la Policía Preventiva, unidades de Acción Rápida y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

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Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon dos fusiles calibre 5.56, dos armas tipo Uzi calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38. También incautaron 190 cápsulas para fusil, municiones adicionales de 9 milímetros y cartuchos calibre 12, entre otros pertrechos.

En la operación fueron decomisados además cargadores, armas blancas, equipos electrónicos y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación en curso.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.