Santo Domingo.- Una onda tropical continúa avanzando por el sur del Mar Caribe de manera desorganizada, aunque se espera que en los próximos días vuelva a reagruparse hasta desaparecer en los primeros días de septiembre.

La zona de aguaceros provocará aumento de nubosidad en provincias ubicadas en el litoral caribeño, principalmente hacia la provincia Barahona, en el sur de República Dominicana.

Se espera que dicho sistema desaparezca al llegar al sur de Jamaica, de acuerdo a pronósticos satelitales.

Las imágenes muestran que en la primera semana de septiembre no se pronostica formación de tormentas con nombres en el Caribe.

En la actual temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México se han formado seis tormentas con nombres, de las cuales una ha alcanzado categoría de huracán (Erin).

Los expertos pronostican para esta estación ciclónica (2025) un total de 18 tormentas con nombres y nueve huracanes.