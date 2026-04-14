La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), a través de su Centro de Capacitación, celebrará la conferencia “Ciudades en Movimiento: Reconfiguración Territorial y Liderazgo Urbano para el Desarrollo Sostenible en Hispanoamérica”, con la participación del arquitecto y urbanista dominicano Mayobanex Suazo, como expositor invitado.

El arquitecto Suazo dijo que la actividad se llevará a cabo en dos jornadas, el próximo jueves 16 de abril de 2026, en el Ateneo de Ciencias y Artes, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde.

La conferencia, que se realizará en modalidad presencial y virtual, está dirigida a estudiantes, profesionales y personas interesadas en los temas vinculados al urbanismo, la arquitectura, la planificación territorial y el desarrollo sostenible. Se abordarán los principales desafíos que enfrentan hoy las ciudades hispanoamericanas, especialmente en materia de ordenamiento territorial, crecimiento urbano y liderazgo institucional.

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La jornada, además, busca abrir un espacio de análisis sobre la necesidad de impulsar modelos urbanos más integrados, resilientes e inclusivos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al +507 6938-2060.

Sobre Mayobanex Suazo

Cuenta con una amplia trayectoria en la arquitectura, planificación urbana, investigación y gestión pública. Ha participado como expositor internacional en 38 conferencias, celebradas en 15 países.

Por su labor y años de ejercicio, fue reconocido por la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial (FISAT), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Además de su ejercicio profesional, ha realizado publicaciones sobre ciudad, urbanismo y territorio, entre ellos figuran los libros: “La Primada: Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo”; “Santo Domingo: Urbanismo al Límite” y “Estadio Quisqueya, Templo del Béisbol Dominicano”. A estas obras se sumará su nuevo libro, de próxima publicación, “La Ciudad que Nace desde Adentro”.