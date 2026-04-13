Santo Domingo. -En el Día del Libro y del Bibliotecario, la profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Teresa Peralta Checo, resaltó el déficit de personal en esos establecimientos.

La bibliotecaria Peralta Checo abogo porque sean fortalecidas las bibliotecas del país, mediante la formación de recursos humanos con técnicos y de grado, auspiciado por las diferentes universidades y centros educativos públicos del país.

Significó que urge que el Estado priorice la inversión en bibliotecas y otros espacios de promoción cultural que proporcionen más y mejores servicios de información a todos los niveles sociales.

Indicó que las bibliotecas escolares y públicas juegan un papel fundamental en la creación de hábitos de lectura en los escolares y la población adulta, porque ofrecen espacios para la lectura, el aprendizaje y la recreación sana.

Peralta Chico, doctora en Ciencias de la Educación, expresó que estos centros se constituyen en espacios que proporcionan alternativas para disminuir el analfabetismo.

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“Las bibliotecas ofrecen mayores oportunidades para crear hábitos de lectura y cerrar la brecha digital, a la vez que reducen desigualdades en cuanto al acceso a la cultura y a la educación”, dijo.

La gestora cultural indicó que las bibliotecas proporcionan un gran aporte a la educación, y con el paso del tiempo, es necesario considerar que el derecho al acceso a la información se considera de primera generación.

“Nuestra democracia, quizás más que ninguna otra, necesita bibliotecas para que los ciudadanos aprendan a leer y entender su propia realidad”, insistió.