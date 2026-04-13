Santo Domingo. – El paso de la vaguada que afecta al país este lunes ha dejado una estela de pérdidas económicas en el Distrito Nacional, tras la caída de árboles provocada por los fuertes vientos y la saturación de los suelos.

En sectores como Gascue, Naco y Piantini, varios vehículos resultaron aplastados por troncos y ramas de gran tamaño, generando daños que, de manera preliminar, podrían ascender a cientos de miles e incluso, millones de pesos.

El drama se vive entre los propietarios de los vehículos afectados, quienes, entre impotencia y desesperación, observan los restos de sus automóviles bajo los árboles caídos, sin saber cómo enfrentarán las pérdidas.

“Eso quedó destruido, no sirve nada”, expresó uno de los afectados, mientras otros denunciaban que no cuentan con seguros o que estos no cubrirían la totalidad de los daños. Imágen de Árboles tras caer encima de un vehículo; dueños desesperados en DN

Las lluvias sostenidas de las últimas semanas han debilitado las raíces de árboles urbanos, muchos de ellos antiguos, lo que aumenta el riesgo de desplome ante ráfagas de viento como las registradas en las últimas horas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el país acumula más de 45 días consecutivos de lluvias, producto de la combinación de una vaguada activa y un sistema frontal, condiciones que podrían mantenerse durante la semana.

A través de redes sociales, ciudadanos han reportado calles bloqueadas, cables afectados y aceras obstruidas, evidenciando un panorama de vulnerabilidad que se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

Este nuevo episodio sucede, pocos días después del aguacero del pasado 8 de abril, que dejó víctimas mortales y severos daños materiales, lo que incrementa la preocupación en la población ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas.