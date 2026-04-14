El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que esta mañana permanecerán las condiciones inestables y se generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias durante la tarde, con posibles granizadas aisladas hacia zonas montañosas.

Para horas de la mañana, se espera que continúe lloviendo en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná. En tanto que, en horas de la tarde, se prevé que las precipitaciones disminuyan paulatinamente en esas zonas.

Sin embargo, el calentamiento diurno y la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera generarán incrementos nubosos con aguaceros que serán más locales, en especial cerca de la zona costera de Santo Domingo, así como en Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Santiago sur, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas nocturnas.

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En zonas montañosas podrían ser posibles algunas granizadas aisladas y ráfagas de viento muy fuertes localmente.

Los aguaceros y los vientos de ayer causaron la caída de decenas de árboles en la zona universitaria y de Gascue.

En tal sentido, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de aviso y de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra, destacando que dichas alertas podrían ser modificadas durante las próximas 24 a 72 horas.

En alerta están: San Pedro de Macorís, Duarte, La Altagracia, La Romana, Independencia, Dajabón, Elías Piña, Bahoruco y San Juan.

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En aviso están: La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Montecristi, San José de Ocoa, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, El Seibo, San Cristóbal, Samaná, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Valverde, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez.

Se aclaró que las señales de alerta y aviso meteorológico podrían modificarse en los próximos boletines.

Sobre las condiciones marítimas, el Indomet advierte sobre la presencia de oleaje anormal en la costa atlántica, por lo que se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones seguir estrictamente las orientaciones de las autoridades competentes.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán calurosas durante el día, oscilando entre los 31 °C y 33 °C, y refrescando durante la noche con mínimas de entre 21 °C y 23 °C.

Aguaceros

Para este miércoles, se anticipa una mañana con aguaceros escasos, salvo por episodios intermitentes en la costa norte. No obstante, la inestabilidad de la vaguada volverá a manifestarse en la tarde con tormentas eléctricas en la cordillera Central y las regiones noreste y sureste, lo que generaría precipitaciones.

Para el jueves, se marcará una transición donde el viento cálido del este/sureste, en combinación con la vaguada, generará las lluvias más cuantiosas hacia la región del Cibao.