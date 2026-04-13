Santo Domingo.- Las intensas lluvias registradas este lunes, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, provocaron el colapso parcial de una estructura metálica en el centro comercial Malecón Center, en el Distrito Nacional.

El incidente ocasionó la caída de escombros en el área de estacionamiento, lo que resultó en daños a varios vehículos que se encontraban parqueados en el lugar. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el viento sacude con fuerza los árboles cercanos, mientras parte de la estructura cede y materiales salen despedidos.

Asimismo, las imágenes muestran la acumulación de escombros en la zona y automóviles con daños visibles producto del impacto de los restos de la edificación.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas tras el hecho, ocurrido en medio de las condiciones climáticas adversas que afectan la capital este lunes.