Los Alcarrizos. — La Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional informó que un raso del Ejército y un civil fueron apresados en Villa Mella por el presunto robo de varias motocicletas en distintos sectores de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con las autoridades, el raso del Ejército de la República Dominicana (ERD), Junifer Álvarez, de 19 años, y Jesús Isaías Ramírez de los Santos, de 22, fueron detenidos por miembros del Departamento de Investigación de Robos de SDN, quienes les ocuparon tres motocicletas robadas.

El informe policial detalla que, en poder de los detenidos, se ocuparon las motocicletas Z3000 CG, color verde, placa K06321; Bajaj CG, color rojo, placa K24441; y otra motocicleta sin documentación.

La Policía explicó que ambos eran activamente buscados por presuntamente despojar, a punta de pistola, de su motocicleta al señor Junior Andrés Pineda de Jesús, el pasado 6 de diciembre, a las 7:15 de la mañana, próximo al Merca Santo Domingo.

Asimismo, el señor Ramón Bolívar Diloné Orbe identificó a los detenidos como los presuntos autores del atraco del que también fue víctima.

Las autoridades indicaron que en el lugar del arresto fue ocupada una cuarta motocicleta, la cual, junto a las demás, fue enviada por el Departamento de Robos de Villa Mella al Departamento de Recuperación de Vehículos Robados de Las Caobas.

Además, una persona no identificada entregó de manera voluntaria una pistola Breyco calibre 3.80, supuestamente utilizada por los detenidos para cometer los hechos delictivos.

Los apresados serán enviados ante el Ministerio Público para los fines correspondientes.