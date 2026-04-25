La Fundación Vida Azul llevó a cabo este sábado una nueva jornada de limpieza que logró retirar aproximadamente 3,050 libras de residuos plásticos.

La actividad contó con la participación de 150 voluntarios provenientes de diversas instituciones, incluyendo escuelas, universidades y centros técnicos de todo Santo Domingo.

Según explicó Ghennaro Aliz Rodríguez Alcántara, Líder de Costa de la fundación, estas jornadas se realizan de manera habitual cada sábado con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y reducir la huella contaminante en el entorno marino.

Parte de las bolsas recolectadas.

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Reducir uso de plástico

«Estamos apoyando siempre al medio ambiente con el fin de reducir el impacto que nosotros mismos, los ciudadanos, generamos en la ciudad», afirmó Rodríguez Alcántara durante la actividad.

Hasta el cierre de la jornada matutina, se habían contabilizado cerca de 300 fundas de basura llenas de desechos, lo que refleja la magnitud del problema de contaminación plástica en la zona.

Voluntarios recogiendo plásticos en la playa.

La Fundación Vida Azul, una organización legalmente establecida en la República Dominicana, destacó que estos operativos son posibles gracias al apoyo de diversos organismos estatales y nacionales, quienes contribuyen tanto con recursos económicos como con soporte logístico para garantizar el éxito de cada intervención.