El rector del INTEC, Arturo Del Villar y Madeline Pumariega, Presidenta de MDC

SANTO DOMINGO. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) llamó a los dominicanos a reflexionar sobre uso adecuado de la Inteligencia Artificial, tomando en cuenta sus responsabilidades éticas, sociales e institucionales.

Arturo del Villar, rector del Intec, hizo el señalamiento durante la firma de un acuerdo con el Miami Dade College (MDC), para fortalecer las capacidades de los profesorado, los estudiantes y el personal administrativo de ese centro de estudios en el uso de la inteligencia artificial.

El documento fue rubricado por Arturo Del Villar y Madeleine Pumariega, presidenta de MDC.

El acuerdo, promueven el intercambio de ideas, conocimientos especializados y mejores prácticas relacionadas con la educación en IA, la transformación digital y la innovación responsable.

“Este acuerdo reafirma el compromiso de INTEC con una educación superior conectada con los grandes desafíos de nuestro tiempo”, expresó el rector del INTEC.

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Recordó que “la inteligencia artificial está transformando la manera en que enseñamos, aprendemos y producimos”.

“Esta iniciativa nos permite preparar mejor a nuestra comunidad y a los profesionales del país para ese nuevo contexto”, siguió diciendo.

INTEC

Agregó que en el “INTEC apostamos por una formación que no solo impulse la innovación, sino que también promueva un uso ético, responsable y con impacto real en el desarrollo del país”.

De su lado, Madeleine Pumariega dijo que «Miami Dade College se enorgullece de formalizar esta alianza con INTEC, reflejando nuestro compromiso compartido de impulsar la innovación en la educación superior”.

Significó que “como líder global en educación en inteligencia artificial, MDC se honra de compartir su experiencia apoyando a los docentes en la integración de la IA en la enseñanza y el aprendizaje a través de diversas disciplinas, al tiempo que involucra a la comunidad empresarial en general mediante oportunidades de capacitación práctica”.