De cada cien pesos que un dominicano destina a su canasta básica, casi 17 se gastan en transporte, siendo esta la cifra representa la proporción más alta de la región centroamericana.

El país supera a Panamá (16.35%), Honduras (16.10%), Costa Rica (15.01%), Guatemala (13.63%) y El Salvador (11.89%). El costo en República Dominicana es casi el doble que en Nicaragua (8.93%).

Según el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), el costo del traslado en el país no se debe a factores geográficos o al precio internacional del petróleo, sino a la estructura organizativa del sector.

La entidad señala que el sistema actual opera bajo un esquema donde el Estado establece las tarifas y los sindicatos de transporte mantienen el control de las rutas.

El Crees indica que esta configuración impide la competencia real y anula los incentivos para optimizar el servicio.

Transporte caro y desorganizado

En ese sentido, señala que los precios no se determinan por la eficiencia operativa, sino por acuerdos entre las autoridades y los operadores que dominan las rutas.

A la estructura de mercado se suma la carga impositiva sobre los vehículos y los combustibles, lo cual eleva los costos tanto en el transporte privado como en el público.

Asimismo, precisa el organismo que la organización actual del tránsito incrementa los tiempos de desplazamiento, lo que se traduce en mayores gastos de operación que son transferidos al usuario final.

El problema afecta también al transporte de mercancías, que opera bajo las mismas rigideces. Esto impacta directamente en la economía nacional, ya que el costo de mover productos reduce la competitividad de las empresas y provoca un aumento en los precios de consumo.

El Crees plantea que la solución requiere abrir el sector a la competencia, reducir los impuestos a los combustibles y eliminar las barreras de entrada para nuevos operadores.