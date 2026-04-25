Cada barra cuenta. Cada punchline puede inclinar la balanza, y cambiar hoy sábado, el destino de un MC de la élite del freestyle, y llevarlo no solo a coronarse como el nuevo campeón de la FMS Internacional 2026 (Freestyle Master Series), también a ganarse el respeto absoluto de la escena.

La sexta edición de la FMS Internacional, promete ser una jornada intensa cargada de energía y creatividad. El evento organizado por Urban Roosters se celebrará desde las 8 de la noche (hora dominicana) en Ciudad Juárez, México, donde se espera la asistencia de unos 35 mil fanáticos y la conexión de miles más a través de sus canales oficiales de streaming.

La jornada de primer nivel, contará con la música de VSHE y Sonicko, quienes serán los DJs oficiales del evento, mientras Serko Fu y Dante estarán al frente como hosts de la gran noche.

Alineación de campeones

FMS Internacional 2026 contará con la participación de 16 participantes quienes representará a diferentes ligas y países. Estos medirán su ingenio y su capacidad de improvisación bajo presión en una jornada que ha causado grandes expectativas.

La lista está encabezada por el vigente campeón, Aczino, único bicampeón del torneo. Junto a él, destacan figuras como Chuty, campeón de FMS España; Gazir; El Menor; Stuart; y el representante dominicano Éxodo Lirical, campeón de FMS Caribe.

Te puede interesar: Fiscales usan letras de rap para encontrar culpables en EEUU

El listado lo completan nombres como Arkano, Valles-T, Acertijo, Marithea, Teorema, Azuky, Larrix, Kódigo y Ghetto, quien sustituye al mexicano Jony Beltrán, ausente por motivos personales ajenos a la organización, según un comunicado.

Los freestylers medirán su ingenio para lograr el título en la FMS Internacional.

El MC a vencer

En esta edición sexta edición, Mauricio Hernández (Aczino), buscará defender su título frente a destacados competidores que buscan también alzar la copa. Para nadie es un secreto que el mexicano es considerado por muchos como el mejor de la escena freestyler por su gran capacidad de respuesta. Aún así no la tendrá tan fácil con la nueva generación que llega con hambre de gloria.

Dominicana en la casa

Uno de los nombres que genera expectativa es el de Éxodo Lirical. El reconocido freestyler dominicano, aunque no tiene tantos años en la escena, a diferencia de otros competidores de la lista, ha creado una trayectoria sólida, por lo que es considerado como uno de los máximos exponentes del freestyle en la región del Caribe.

Christopher Hannier Berroa, nombre de pila del MC quisqueyano, es tetracampeón de Red Bull Batalla de los Gallos (incluyendo tres títulos consecutivos), siendo el primero en la historia de República Dominicana con esta marca.

Hoy Ciudad Juárez verá cómo se escribe una nueva página en la historia del freestyle. En esta guerra de agilidad mental y creatividad ¿logrará Aczino defender su trono o se coronará un nuevo campeón? ¿Quién ganará?