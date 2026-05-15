Arrestan a un hombre en Miami por amenazas de muerte contra Lady Gaga en Instagram

Miami.– La Policía de Miami arrestó a un hombre de 42 años acusado de amenazar en Instagram con matar a la artista Lady Gaga y “a tantas personas como sea posible” antes de quitarse la vida.

El detenido, identificado como Marc Harold Leverant, compareció este jueves ante un tribunal en Florida, donde enfrenta un cargo grave de segundo grado por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales, según informó la jueza Mindy S. Glazer.

Además de los mensajes contra la cantante, Leverant también habría emitido amenazas contra el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor teatral David Geffen.

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El arresto se produjo en el centro de Miami luego de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado Miami-Dade alertara a las autoridades sobre las publicaciones detectadas en redes sociales.

Hasta el momento, la Policía no ha revelado el contenido específico de los mensajes. La jueza impuso una fianza de 7,500 dólares y ordenó la prohibición de poseer armas de fuego o municiones.