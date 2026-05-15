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Espectáculo y tensión bajo el puente Duarte: se atrincheró en las alturas para huir de la Dicrim y terminó bajo arresto

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Espectáculo y tensión bajo el puente Duarte: se atrincheró en las alturas para huir de la Dicrim y terminó bajo arresto

El hombre mientras camino en las estructura metálica del Puente Duarte. / Fuete externa.

Santo Domingo.– Un hombre que se había atrincherado en las vigas del puente Duarte fue apresado por las autoridades, tras trepar a la estructura para huir de la Policía Nacional luego de, presuntamente, haber cometido un robo.

El individuo, quien todavía no ha sido identificado, era perseguido por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Durante varias horas, el sujeto permaneció sobre el armazón del puente que cruza el río Ozama, interrumpiendo el tránsito y movilizando a los cuerpos de seguridad.

Mientras el hombre se desplazaba por las vigas, en la parte baja del puente Duarte, específicamente en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó en el sector Guachupita en el Distrito Nacional, se desplegó una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 junto al Cuerpo de Bomberos.

En el lugar también se congregaron decenas de curiosos, quienes grababan el incidente con sus teléfonos móviles para difundirlo en las redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el tipo de delito que habría cometido el detenido ni las circunstancias específicas que originaron la persecución que lo llevó a subirse a la estructura.

TEMAS: #Dicrim#persecución#Policía#Puente Duarte
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.