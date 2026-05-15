El hombre mientras camino en las estructura metálica del Puente Duarte. / Fuete externa.

Santo Domingo.– Un hombre que se había atrincherado en las vigas del puente Duarte fue apresado por las autoridades, tras trepar a la estructura para huir de la Policía Nacional luego de, presuntamente, haber cometido un robo.

El individuo, quien todavía no ha sido identificado, era perseguido por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Durante varias horas, el sujeto permaneció sobre el armazón del puente que cruza el río Ozama, interrumpiendo el tránsito y movilizando a los cuerpos de seguridad.

Mientras el hombre se desplazaba por las vigas, en la parte baja del puente Duarte, específicamente en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó en el sector Guachupita en el Distrito Nacional, se desplegó una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 junto al Cuerpo de Bomberos.

En el lugar también se congregaron decenas de curiosos, quienes grababan el incidente con sus teléfonos móviles para difundirlo en las redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el tipo de delito que habría cometido el detenido ni las circunstancias específicas que originaron la persecución que lo llevó a subirse a la estructura.