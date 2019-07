Cirse Almánzar, vicepresidenta de AIRD.

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) acusó este jueves al director del Comité Nacional de Salarios (CNS) de maltratar a los empresarios al tomar decisiones “repentinas y de no respetar los procedimientos establecidos”.

Cirse Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, acusó al titular del CNS, Félix Hidalgo, de desfavorecer al sector empresarial con posiciones que violan procedimientos “los cuales no preservan el espíritu del tripartismo ni del diálogo, que llevan a desconfiar de sus integrantes”.

La ejecutiva se refirió al hecho de que el titular del CNS se alió con los representantes de los trabajadores para imponer y aprobar un aumento de un 14 por ciento al salario mínimo mayor en el sector privado.

Ayer, el sector empresarial dijo que estudia la decisión asumida por el CNS que califican de “imposición” y no descartan apelarla.

Los sindicalistas dijeron que aunque el monto no satisface a los trabajadores, acogerán el incremento de sueldo al mínimo en el sector privado para garantizar la paz laboral.

Almánzar explicó que cuando los empresarios presentaron la propuesta con relación a la clasificación empresarial de las empresas, “se nos ignoró y no se puso atención a la solicitud del cuarto intermedio para analizar el planteamiento que el CNS sometió”.

“Aclaramos que no estamos en desacuerdo con el porcentaje del 14%, lo que rechazamos es que no se haya cumplido la Ley 187-17 sobre la clasificación empresarial”, apuntó Almánzar.

La empresaria declaró que llevaron una nueva propuesta al CNS y que se discutía con los representantes del Gobierno, la cual la vieron bien, y luego la presentaron al sector laboral, “pero de repente, el director del Comité de Salarios, pues sometió a votación la propuesta, a pesar de que solicité el cuarto intermedio”.

“Esa forma de manejar la reunión no genera confianza y nos preocupa para el futuro, pues no se puede pretender mantener un clima de armonía, cuando los llamados a respetar los procedimientos no lo cumplen ni respetan el espíritu de diálogo y tripartismo, que es lo que se debe preservar en reuniones de esta naturaleza”, señaló.

Cirse Almánzar lamentó que el sector gubernamental representado en el Comité de Salarios no haya entendido la importancia de acatar una sentencia que establece que había la necesidad de aplicar una nueva clasificación de las empresas previo a un nuevo reajuste al salario mínimo.

Copardom y Conep

Juan Alfredo de la Cruz, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), junto al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), afirman que “no se respetó el debido proceso ni la Ley 187-17 sobre clasificación, ni se nos dio la oportunidad de hacer un cuarto intermedio ante la votación”, para analizar la propuesta del 14%”.

En las próximas horas emitirán un documento de oposición a la decisión del CNS, y no descartan recurrir en apelación el alza salarial, indicó.