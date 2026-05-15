Santo Domingo.– El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, realizó este viernes un recorrido por varios espacios culturales de la Plaza de la Cultura, en el marco de la celebración de la “Noche Larga de Museos”, iniciativa que busca acercar a las familias dominicanas al patrimonio histórico y cultural del país.

Salcedo, estuvo acompañado del director general de Museos, Carlos Andújar, y del director del Museo de Arte Moderno, Federico Fondel, y visitó el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Historia y Geografía, donde compartió con visitantes, artistas y personal de los distintos centros culturales.

Durante el recorrido, Salcedo también visitó los stands artesanales instalados como parte de las novedades de esta edición de la “Noche Larga de Museos”. Allí conversó con artesanos y emprendedores sobre sus productos y les anunció que en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro contarán con un pabellón especial para exhibir y comercializar sus creaciones.

«El ministro de Cultura anunció que los artesanos tendrán un pabellón especial en la próxima Feria Internacional del Libro«

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Roberto Ángel Salcedo mientras habla con las artesanas.

El ministro explicó que esta jornada cultural forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader, junto al Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos, con el propósito de fortalecer el vínculo de la ciudadanía con los espacios culturales y patrimoniales del país.

Asimismo, informó que alrededor de 40 museos, entre públicos, privados y centros culturales, participan en esta edición de la “Noche Larga de Museos”.

Los museos estatales estarán abiertos de manera gratuita desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche los viernes y sábados, mientras que el domingo operarán hasta las 6:00 de la tarde.