Julián Álvarez define con el primer gol del partido para el Atlégico de Madrid.

El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron 1-1 en la tanda de penaltis del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles, un encuentro reñido con mucha intensidad de principio a fin, aunque careció de la espectacularidad del emocionante partido de nueve goles en París.

El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se impuso al Bayern de Múnich por 5-4 en la semifinal del martes en Francia.

Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal en el Estadio Metropolitano al convertir un penalti en el minuto 44. Julián Álvarez empató para el Atlético, también de penalti, en el minuto 56.

El Arsenal dispuso de otro penalti en el minuto 78 después de que Eberechi Eze fuera derribado por David Hancko dentro del área, pero la decisión fue anulada, momentos después, tras la revisión del vídeo.

El partido de vuelta se disputará en Londres el próximo martes, donde ambos clubes intentarán regresar a la final tras una larga ausencia y tener la oportunidad de ganar el título europeo por primera vez.

“Aquí hay que sufrir. Muchos equipos han sufrido aquí, incluidos algunos de los mejores del mundo”, declaró el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

“Tuvimos buenos momentos en el partido y otros en los que tuvimos que sufrir. Los márgenes son muy estrechos. Estamos en una posición increíble: las semifinales de la Champions League. Tenemos que jugar ante nuestra afición; está en nuestras manos”.

En la fase de liga de la competición, el Arsenal goleó al Atlético por 4-0 en el Emirates Stadium.

El Atlético de Madrid llegó por última vez a la final de la Liga de Campeones en 2016, cuando perdió contra su rival de ciudad, el Real Madrid.

“Lo intentamos”, dijo el centrocampista del Atlético, Koke Resurrección. “Empezamos perdiendo con ese penalti, que era dudoso, pero el equipo se recuperó y pudimos empatar con un penalti nosotros mismos. Tuvimos ocasiones para ganar, pero todo se decidirá en el partido de vuelta. Creo que hicimos un buen partido”.

Gyökeres rompió el empate el miércoles desde el punto de penalti tras ser derribado dentro del área por Hancko, quien llegó algo tarde al balón y golpeó levemente al delantero del Arsenal por detrás. La jugada se produjo después de que el Atlético perdiera la posesión en ataque.

“En general, creo que fue un partido difícil. Sabemos que es un campo complicado, pero solo estamos en el descanso”, dijo Gyökeres. “Sabemos que cuando jugamos en casa, con nuestra afición, será diferente, sin duda, y solo tenemos que hacer nuestro trabajo, dar lo mejor de nosotros, y seguro que será un buen partido en casa”.

La última vez que el Arsenal disputó una final fue en 2006, cuando perdió contra el Barcelona.

El penalti a favor del Atlético se produjo tras una mano del defensa del Arsenal, Ben White, después de un disparo de Marcos Llorente. La decisión se tomó tras la revisión del VAR. Álvarez transformó el penalti con un potente disparo, consiguiendo así su décimo gol en la Champions League esta temporada. Tuvo que ser sustituido en la segunda parte por una aparente lesión.

El penalti fue el primer disparo a puerta del Arsenal, pero ambos equipos habían tenido algunas ocasiones claras al inicio del partido. El portero del Arsenal, David Raya, realizó una buena parada a un remate de Álvarez, y Martin Odegaard —que también fue sustituido más tarde— vio cómo los defensores del Atlético bloqueaban su peligroso disparo desde dentro del área.

Álvarez lideró el ataque del Atlético en los primeros compases del partido, pero la conexión con Antoine Griezmann y Ademola Lookman no funcionó bien hasta la segunda parte.

Álvarez estuvo a punto de marcar de tiro libre tras el descanso, y tanto Lookman como Griezmann tuvieron ocasiones poco después. Griezmann estrelló un disparo en el poste en el minuto 63. Lookman, cuya titularidad era dudosa por una lesión muscular, falló un remate a bocajarro más tarde en la segunda parte.

“Hicimos una muy buena segunda parte y tuvimos ocasiones para ganar el partido”, declaró el entrenador del Atlético, Diego Simeone.

Bonita despedida de Antoine Griezmann

Antonine Griezman y Martin Zubemendi se pelean por el balón en la etapa de semis de la Champions.

Griezmann, que disputó su último juego de la Liga de Campeones como local con el Atlético y fue elegido jugador más valioso. La estrella francesa se unirá al Orlando City de la MLS este verano.

Muchos de los casi 70.000 aficionados del Atlético lanzaron papel higiénico desde las gradas antes del partido en el Metropolitano, creando una cortina de papel blanco.