Atribuyen apagones a falta materiales

Los incesantes apagones a los que ha sido sometido en Gran Santo Domingo en las últimas semanas son producto de tres años de improvisaciones, de falta de inversiones y de retraso en los procesos de licitaciones que mantienen desabastecidas de materiales a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Ede), según el experto en proyectos eléctrico, ingeniero Bernardo Castellanos.

“Estamos pagando las consecuencias de la improvisación sin cumplir con los programas de inversión y en tres años las distribuidoras no han sido suplidas porque no se hicieron licitaciones a tiempo”, consideró el asesor internacional en materia eléctrica.

Calificó de risible la declaración del administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) Milton Morrison, quien atribuyó al calor la causa de los apagones.

“Siempre habrá una excusa para justificar y defender los apagones. Ahora se le echa la culpa al calor como si este país estuviera localizado en el polo norte donde nunca hace calor”, señaló el Castellanos.

Reconoció que la actual gestión del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad heredó una situación calamitosa, porque no se hicieron a tiempo las licitaciones necesarias.

“La realidad es que los apagones se han incrementado y las autoridades no lo pueden negar. Tres años de improvisaciones, de no compra de materiales para la operatividad diaria de las distribuidoras (contadores, transformadores, cables, etc). Eso ahora le está pasando factura”, añadió.

Recordó que el 16 de agosto del 2022, el Presidente Abinader anunció que se comprarían 500 mil contadores para las distribuidoras, señal del desabastecimiento de esas empresas.

Precisó que ese proceso tomará alrededor de 18 a 24 meses, debido a que ningún fabricante tiene en almacén esa cantidad de contadores y que tiene que agotarse un proceso de licitación, adjudicación colocación de órdenes que toma tiempo. Igual situación aplica para transformadores y cables

Edeeste acaba de publicar una licitación de emergencia para comprar localmente cables que estén disponibles para atender la operatividad del día a día De igual forma licitación de urgencia para contratar brigadas para atender la operación del día a día Esto es una confirmación del desabastecimiento e improvisación que ha primado

“El actual Consejo Unificado heredó un desastre en las distribuidoras fruto de la improvisación del anterior Consejo Unificado presidido por el Ministro de Energía y Minas y por el actual Superintendente de Electricidad, ya que el anterior Consejo Unificado prácticamente no compro materiales para la operatividad del día a día de las distribuidoras”, añadió.

“Hoy día la sociedad está pagando las consecuencias de la improvisación e incoherencia en las ejecutorias en el sector eléctrico, situación que está pasando factura muy cara expresada a través de los apagones”, consideró.

“El daño esta hecho y es irreversible en el corto y mediano plazo”, concluyó el asesor eléctrico internacional.

Al grito

Sectores del Gran Santo Domingo continúan al grito con los constantes y, en ocasio nes, prolongados apagones que se han incrementado en las últimas semanas, especialmente en la provincia de Santo Domingo y parte del Distrito Nacional, que corresponde al área de Edeeste.