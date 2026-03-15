Los 5 pesos aumentados al galón de gasolina y del gasoil son el primer duro golpe al bolsillo de la guerra en Irán. Y la amenaza no cesa.

Si se gana al equipo de Estados Unidos, la selección criolla puede levantar el trofeo en el Clásico Mundial, pero ojo, faltaría otro triunfo.

El liderazgo político no se pierde. Se ha metido en la euforia del Clásico de Béisbol en que brilla el equipo dominicano. Hay que estar en la onda.

La oficina de la DEA en el país vuelve a operar tras el cierre por la investigación sobre casos de corrupción. Parece que todo bien aclarado.

Llamó la atención la informalidad de Leonel Fernández en la entrevista con Roberto Cavada en que habló del petróleo. No se le había visto.

Se presta a suspicacia, es la verdad, los distintos asaltos de estos días protagonizados por encapuchados. ¿Cuál será el mensaje?

El Presidente anunció un programa de actividades durante todo el año en homenaje al centenario del natalicio de Minerva Mirabal. ¿Algo más?

Mientras no se avance en los casos de corrupción, las propuestas de la procuradora Yeni Berenice se quedarán en el aire. ¿De acuerdo?