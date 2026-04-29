El ventarrón con fuertes vientos, acompañados de granizos, provocó pérdidas en cultivos de plátano y arroz en localidades como Villa La Mata y Fantino. / Fuente externa.

Villa La Mata, Sánchez Ramírez.– Productores de arroz y plátano del proyecto agrícola Veras del Yuna solicitaron al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana el envío de técnicos y peritos para evaluar los daños ocasionados por un ventarrón que afectó la zona el pasado lunes.

El vocero de los agricultores, Sacaría Antonio Farías, indicó que hasta la tarde del miércoles no se había realizado un levantamiento oficial en las plantaciones impactadas por el fenómeno, que también afectó otras comunidades de la provincia.

Impacto en la producción

Farías explicó que el ventarrón con fuertes vientos, acompañados de granizos, provocó pérdidas en cultivos de plátano y arroz en localidades como Villa La Mata y Fantino, lo que afecta a numerosas familias que dependen de estas actividades agrícolas.

El representante de los productores hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se disponga asistencia que permita mitigar las pérdidas registradas en la zona.

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También solicitó apoyo al Plan de Asistencia Social de la Presidencia para familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias y los vientos.

Caminos vecinales

Los agricultores manifestaron preocupación por el deterioro de los caminos vecinales en el proyecto Veras del Yuna, en la comunidad de Los Corozos, señalando que llevan años sin mantenimiento.

En ese sentido, pidieron la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP), al considerar que las vías de acceso presentan hoyos y condiciones que dificultan el transporte de productos.

Indicaron que esperan acciones concretas por parte de las autoridades una vez mejoren las condiciones del tiempo.