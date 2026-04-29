Santo Domingo,- La Policía Nacional de la República Dominicana informó que fue identificado como Jairo Rosario Alcántara, alias “Jairo el Sicario”, de 40 años, el hombre ultimado a tiros en un hecho violento ocurrido próximo al puente Jacinto Peynado, en el municipio Santo Domingo Norte.

De acuerdo con el reporte preliminar, la institución indicó que el hecho estaría atribuido a problemas personales.

Según las informaciones ofrecidas, “Jairo el Sicario” habría sido ultimado por otro presunto delincuente identificado únicamente como “Gaby”.

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Las autoridades señalaron que el suceso estaría vinculado a viejas rencillas personales entre ambos individuos, lo que habría desencadenado el ataque.

El caso se encuentra bajo investigación, mientras los organismos correspondientes continúan recabando evidencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La Policía Nacional indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las indagatorias.