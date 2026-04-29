Isaura Taveras cuestiona atractivo de DJ Sammy y Sr. Jiménez

Santo Domingo.- La comunicadora dominicana Isaura Taveras volvió a generar controversia tras emitir comentarios sobre figuras masculinas de la farándula en un video que circula en redes sociales.

Durante su intervención, Taveras cuestionó de manera directa los estándares con los que algunos hombres del medio son considerados atractivos, mencionando a DJ Sammy y “Sr. Jiménez”.

“¿Cuándo, cómo y en qué momento fue catalogado DJ Sammy y el señor Jiménez como irresistibles?”, expresó en tono crítico.

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Asimismo, la presentadora lanzó comentarios dirigidos a sectores de la farándula, sugiriendo que deben revisar sus criterios.

“La mujer del medio tiene que revisarse… aliméntense mejor porque el hambre está dando problemas”, dijo.

En medio de sus declaraciones, otra panelista también reiteró una frase que ha sido asociada a su estilo directo:

“Cuando la carne está barata, todo el mundo la compra”, afirmó.