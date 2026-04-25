Ayo Dosunmu carga a los Timberwolves con juego histórico

Ayo Dosunmu es felicitado pro sus compañeros al concluir el partido que colocó la serie 3-1 a favor de Minnesota.

Cuando los Minnesota Timberwolves adquirieron a Ayo Dosunmu de Chicago en febrero, esperaban un defensor sólido y un jugador ofensivo astuto. Si además quiere ser un anotador de élite, también lo aceptarán.

Dosunmu anotó 43 puntos, la cifra más alta de su carrera, dando un paso al frente tras las lesiones en las piernas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo, con la actuación más anotadora de un reserva en playoffs en 50 años, y los Minnesota Timberwolves vencieron a los Denver Nuggets 112-96 el sábado por la noche para tomar una ventaja de 3-1 en la serie.

“Ayo fue sencillamente espectacular”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. “Una jugada tras otra, sin parar”.

Dosunmu encestó 13 de 17 tiros, incluyendo 5 de 5 desde la línea de tres puntos, y sus 12 tiros libres en 42 minutos, su mayor tiempo de juego en la temporada.

“Se desplaza rápidamente. Tiene una capacidad de remate increíble. Realiza grandes jugadas”, dijo Finch. “No tiene miedo. Simplemente iba a montarlo hasta que se desplomara, la verdad”.

Fue la mejor actuación de un suplente desde que Fred Brown anotara 45 puntos saliendo del banquillo para Seattle en una derrota por 116-111 ante Phoenix el 15 de abril de 1976.

“Sé que suena a cliché, pero no puedo ni voy a dar por sentado este momento”, dijo Dosunmu, “porque entiendo lo largo y difícil que ha sido llegar hasta aquí”.

Trifulca

El partido terminó con la expulsión de Nikola Jokic, de Denver, y Julius Randle, de Minnesota, después de que Jokic se enfadara cuando Jaden McDaniels anotó una bandeja intrascendente a falta de 2,1 segundos y se enfrentara al alero de los Wolves cerca de su banquillo.

Jamal Murray lideró a Denver con 30 puntos. Jokic aportó 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias. Los Nuggets solo encestaron 6 de 27 triples.

Los Wolves han ganado los últimos tres partidos y pueden cerrar la serie en el quinto encuentro el lunes por la noche en Denver.

“Espero que hagamos un gran esfuerzo en el quinto partido”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman. “Confío plenamente en que nuestros dos mejores jugadores encontrarán su ritmo, y tienen que hacerlo jugando en casa”.

Jokic y Murray anotaron 6 de 24 tiros de campo en la segunda mitad.

“Tuvimos la oportunidad de anotar con más facilidad, de conseguir tiros abiertos, y no lo hicimos”, dijo Jokic. “Y en el último cuarto, el impulso estaba de su lado. Estaban anotando, estaban jugando con energía y nosotros no teníamos eso”.

Los Nuggets llegaron a tener una ventaja de siete puntos en el tercer cuarto antes de que los Timberwolves, con una defensa asfixiante, lograran remontar. Bones Hyland y Dosunmu anotaron canastas fáciles en posesiones consecutivas después de que Minnesota forzara a los Nuggets a perder el balón cerca de la mitad de la cancha; dos de las nueve pérdidas de balón que sufrieron los Nuggets en la segunda mitad.

Randle sumó un robo y una clavada en contraataque para poner a los Wolves con una ventaja de cuatro puntos al final del tercer cuarto.

Dosunmu robó otro balón y anotó una bandeja al comienzo de una racha de 9-0 que le dio a Minnesota una ventaja de 95-82. La canasta que amplió la ventaja a dos dígitos fue un triple de Mike Conley, de 38 años, quien jugó 20 minutos reemplazando a DiVincenzo y Edwards.

Lesiones

La temporada de Donte DiVincenzo ha terminado debido a una lesión en el tendón de Aquiles y la gravedad de la lesión en la rodilla izquierda de Anthony Edwards aún no está clara, dijo un emocionado entrenador de Minnesota, Chris Finch, el sábado por la noche después de la victoria de los Timberwolves en los playoffs sobre los Denver Nuggets.

DiVincenzo se lesionó al minuto 1:19 del cuarto partido, y la naturaleza de su lesión sugería de inmediato que se trataba de un problema en el tendón de Aquiles. Edwards se lesionó al final de la primera mitad.

“Me siento completamente devastado por Donte”, dijo Finch.

La rodilla izquierda de Edwards pareció ceder al caer tras disputar una bandeja al final del segundo cuarto. Fue ayudado a llegar al vestuario y los Timberwolves lo descartaron para el resto del partido debido a una lesión en la rodilla izquierda.